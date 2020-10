iPhone 12: trapelano online i possibili prezzi ed i tagli di memoria di tutta la gamma

Mentre ancora non arrivano conferme sulla data di lancio di iPhone 12, su Apple un leader ha pubblicato i possibili prezzi dell’intera lineup di smartphone che Apple dovrebbe annunciare il prossimo 13 Ottobre, con relativi tagli di memoria.

A pubblicarle l’account a_rumors1111, che conferma in parte quanto emerso in precedenza: iPhone 12 Pro partirà da 128GB di memoria, mentre gli iPhone 12 Mini ed iPhone 12 avranno anche una variante da 64 gigabyte.

Vediamo però insieme quali dovrebbero essere i prezzi imposti negli Stati Uniti.

iPhone 12 mini (5.4”) :

64GB $649

128GB $699

256GB $799

iPhone 12 (6.1”) :

64GB $749

128GB $799

256GB $899

iPhone 12 Pro (6.1”) :

128GB $999

256GB $1099

512GB $1299

iPhone 12 Pro Max (6.7”) :

128GB $1099

256GB $1199

512GB $1399

Chiaramente, qualora dovessero essere confermati, in Italia potrebbero essere diversi in quanto sulla conversione pesa anche il diverso regime fiscale.

Qualche giorno fa, intanto, da iOS 14.2 è emersa una nuova conferma sull’assenza delle cuffie EarPods dalla confezione di iPhone 12, che non rappresenta certo una sorpresa dal momento che se ne parla da tempo. Nel box gli utenti non dovrebbero trovare nemmeno il caricatore da muro, che è stato rimosso anche da Apple Watch Series 6. Dovrebbe farsi spazio invece il nuovo cavo USB-C to Lightning intrecciato, che garantirà maggiore resistenza rispetto a quelli attualmente in commercio.