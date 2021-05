iPhone 12 e TV Sony da 55 pollici 4K HDR in sconto su Amazon oggi

Anche di domenica, non si fermano le offerte di Amazon. La società di Seattle anche in giornata odierna propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica, tra cui troviamo anche iPhone 12 ed un TV Sony da 55 pollici 4K HDR, che possono essere acquistati a prezzo ridotto rispetto a quelli di listino.

Sconti Amazon del 30 Maggio 2021

Apple iPhone 12 (128GB) - nero: 799 Euro (989 Euro)

- nero: 799 Euro (989 Euro) Sony KE55XH8096PBAEP Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro (789 Euro)

Su entrambi i prodotti viene garantita la consegna a stretto giro di orologio, entro martedì 1 Giugno se si ordina nelle prossime 6 ore e 43 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Su iPhone 12 ad 128 gigabyte è anche proposto il pagamento in 5 rate mensili Amazon da 159,80 Euro l'una, ad interessi zero e spese extra zero. Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere accessori extra come il portafoglio MagSafe in pelle, le AirPods Pro, il Lightning dock, custodie e tanto altro. Per quanto riguarda il TV, invece, il pagamento in 12 rate mensili Amazon è da 58,25 Euro al mese per un anno, con consegna però che potrebbe slittare a venerdì 4 Giugno.