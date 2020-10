iPhone 12 ufficiale: prezzo e caratteristiche, tra 5G, magneti, confezione e LoL

Nel contesto dell'evento odierno, chiamato "Hi, Speed", Apple ha annunciato ufficialmente, come ampiamente pronosticato, la lo smartphone iPhone 12. Una delle rivoluzioni su cui l'azienda di Cupertino ha puntato molto durante la presentazione è l'introduzione del supporto al 5G, ma ci sono anche altre novità interessanti.

Infatti, la società di Tim Cook ha reso l'iPhone 12 con schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici l'11% più sottile e il 15% più piccolo. La risoluzione del pannello è pari a 2532 x 1170 pixel (460 ppi) ed esso ha picchi di luminosità pari a 1200 nit. Non manca il supporto a HDR10, Dolby Vision e HLG. Durante l'evento, Apple ha affermato che iPhone 12 ha il vetro più resistente tra gli smartphone in circolazione, dichiarando che c'è una resistenza alle cadute quattro volte maggiore rispetto al passato.

Arrivando al processore, il nuovo Apple A14 Bionic ha un processo produttivo a 5nm e dispone di 6 core. C'è inoltre una GPU con quattro core. La società di Cupertino ha potenziato il Neural Engine, portando i core a 16, il doppio rispetto alla precedente generazione. Stando a quanto annunciato durante la conferenza, iPhone 12 dispone di prestazioni particolarmente migliorate in termini di gaming. Nel corso dell'evento, è stato fatto vedere un gameplay di League of Legends, che ha messo in mostra anche la latenza del 5G. LoL è in arrivo su iPhone più avanti nel corso dell'anno.

Per quel che concerne il comparto fotografico, sul retro troviamo una doppia fotocamera da 12MP, composta da una lente ultra-wide con apertura f/2.4 e field of view di 120 gradi e da un sensore wide con apertura f/1.6. L'azienda di Tim Cook ha lavorato molto sulla qualità delle foto e dei video in notturna, puntando su funzionalità in grado di migliorare questa tipologia di contenuti.

Molto interessante anche MagSafe, un nuovo sistema "magnetico" per gli accessori. In parole povere, è possibile "collegare magneticamente" sul retro cover, caricabatterie wireless e altri prodotti. Ovviamente, Apple lancerà sul mercato dei prodotti pensati in quest'ottica. I magneti presenti all'interno di iPhone 12 sono realizzati al 100% con materiali riciclati. Potete approfondire questo sistema mediante la notizia dedicata a MagSafe.

Per quanto riguarda la confezione di vendita, sono state rimosse cuffie e caricabatterie. Apple ha parlato di questa scelta dicendo che questo consente, tra le altre cose, di avere a disposizione un packaging dalle dimensioni ridotte.

Per il resto, l'azienda di Tim Cook ha voluto approfondire al meglio il 5G, chiaro focus di quest'anno, affermando che iPhone 12 è il dispositivo che dispone di più bande in tal senso. In ogni caso, tutti i modelli di iPhone 12 supportano il 5G. A proposito di quest'ultimo, Apple ha affermato che ci sarà una modalità in grado di passare al 4G LTE nei casi in cui il 5G non è necessario, in modo da risparmiare batteria. Inoltre, negli Stati Uniti d'America, gli iPhone 12 avranno il supporto alla rete Ultra Wideband dell'operatore telefonico Verizon. Durante l'evento, è stato fatto un esempio relativo alla latenza ridotta mediante la possibilità di vedere la NFL, ovvero la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano.

Il prezzo di partenza di iPhone 12 è pari a 799 dollari negli Stati Uniti d'America. La variante iPhone 12 Mini con schermo da 5,4 pollici, che potete approfondire nella notizia dedicata, costa invece 699 dollari.



Se volete approfondire, invece, i modelli più costosi, potete fare riferimento alla nostra notizia relativa ad iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.



Aggiornamento ore 20:26 13/10/2020: Apple ha ufficializzato i prezzi italiani. Si parte da 939 euro per la variante da 64GB di iPhone 12. Il modello da 128GB costa invece 989 euro, mentre quello da 256GB viene venduto a 1109 euro. I preordini di questo modello partiranno dal 16 ottobre 2020. Per quanto riguarda, invece, iPhone 12 Mini, i prezzi sono fissati a 839 euro per il modello da 64GB, 889 euro per quello da 128GB e 1009 euro per il modello da 256GB.