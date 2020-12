iPhone 12, alcuni utenti lamentano problemi con il segnale LTE e 5G durante la guida

Nelle ultime ore sono emerse diverse segnalazioni di possessori dei nuovi iPhone 12 che lamentano l'improvvisa perdita di segnale LTE e 5G mentre guidano o quando viaggiano. Allo stato attuale non è chiaro quanto sia diffuso il problema, ma sulla community ufficiale di Apple il thread ha raggiunto 500 segnalazioni.

In una risposta, un utente afferma di aver "guidato per 10 minuti e quando sono arrivato a destinazione ho notato che la barra della potenza del segnale mostrava il messaggio 'nessun servizio', mentre al centro dello schermo veniva visualizzata una casella grigia con su scritto 'il tuo iPhone non è attivato'".

A quanto pare l'unico modo per ripristinare il problema è di attivare e disattivare la modalità aereo. Il problema si sarebbe verificato sia sotto rete 5G che in LTE, e lo stesso possessore dell'iPhone 12 Pro ha anche raccontato di aver ripristinato il telefono da zero, senza però riuscire a risolvere.

Contattato il supporto Apple, il customer care ha installato da remoto due profili che hanno permesso ai tecnici di ottenere il rapporto di diagnostica completo per analizzare il problema.

Segnalazioni analoghe sono arrivate anche su Reddit, dove un thread ha raggiunto 400 commenti. La maggior parte degli utenti posseggono schede Verizon ed AT&T, ma alcuni lamentano disservizi anche su T-Mobile. Non è chiaro se lo stesso stia avvenendo anche in Europa o meno.