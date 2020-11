iPhone 12, utenti segnalano problemi con lo schermo: diventa verde o giallo

Di recente i quattro modelli top di gamma di iPhone 12 presentati da Apple a ottobre sono risultati oggetto di lamentele da parte di moltissimi utenti membri della community della Mela: oltre ai già visti problemi con messaggi e segnale ci sarebbero anche segnalazioni sullo schermo, il quale assumerebbe tonalità verdi o gialle a bassa luminosità.

Un problema simile lo avevamo già visto nel caso di OnePlus Nord, altro smartphone protagonista di molteplici segnalazioni nel mese di luglio, quando molti suoi utenti hanno notato tonalità tendenti a verde, giallo e viola nello schermo AMOLED quando a bassa luminosità. Stando a quanto riportato dal sito cinese ITHome e ai tanti post pubblicato nel social Weibo, di cui potete vederne un esempio in calce all’articolo, anche il display di iPhone 12 mostrerebbe tonalità simili una volta che lo si imposta con la retroilluminazione bassa.

Persino DxOMark ha segnalato questo problema, affermando nella sua valutazione del prodotto che lo schermo dello smartphone top di gamma di casa Apple ha una tonalità gialla in ogni condizione di illuminazione, solo che a volte si vede e altre no. Infine, anche i colleghi sudcoreani di Asian Economy hanno riportato dichiarazioni dei funzionari del colosso di Cupertino in cui si afferma che l’azienda è a conoscenza di “alcuni casi segnalati e attualmente sotto inchiesta”.

Come se non bastasse, altri utenti ancora hanno segnalato che la sensibilità della schermata di blocco di iPhone 12 mini presenta problemi: quando si usano i pollici per scorrere verso l’alto e sbloccare il dispositivo, quando si preme la torcia o il pulsante della fotocamera sul lockscreen, ecco che lo schermo non risponde in maniera casuale.

Altre segnalazioni, sempre relative al problema con i display di iPhone 12 e 12 Pro, erano già giunte a inizio novembre.