iPhone 12, ecco le valutazioni dell'usato in Italia da parte di Apple

In queste ore, gli appassionati di tecnologia sono intenti a scegliere se acquistare iPhone 12 o meno. Tuttavia, molti utenti dispongono di un iPhone di precedente generazione e vorrebbero darlo in permuta per ottenere uno "sconto" sul nuovo smartphone. Per questo motivo, è interessante vedere come Apple valuta i "vecchi" iPhone in Italia.

Ebbene, la società di Cupertino ha pubblicato una pagina ufficiale legata al Trade In. Qui si legge: "Portaci il tuo vecchio dispositivo: se è idoneo, ti diamo in cambio una carta regalo Apple Store. Se invece non ha un valore di permuta, penseremo noi a riciclarlo a costo zero. Indipendentemente dal modello e dalle condizioni, lo trasformeremo in qualcosa di utile per te e per il Pianeta. [...] Se permuti il tuo vecchio dispositivo puoi avere un credito da scalare dal tuo nuovo acquisto. Oppure puoi riciclarlo gratuitamente.".

Ovviamente, la valutazione varia in base a diversi fattori, dalla memoria interna allo stato dello smartphone usato. Tuttavia, la società di Cupertino afferma che le valutazioni massime sono quelle di seguito.

iPhone 11 Pro Max - fino a 700 euro;

iPhone 11 Pro - fino a 640 euro;

iPhone 11 - fino a 500 euro;

iPhone XS Max - fino a 360 euro;

iPhone XS - fino a 330 euro;

iPhone XR - fino a 290 euro;

iPhone X - fino a 270 euro;

iPhone 8 Plus - fino a 200 euro;

iPhone 8 - fino a 160 euro;

iPhone 7 Plus - fino a 140 euro;

iPhone 7 - fino a 105 euro;

iPhone 6s Plus - fino a 85 euro;

iPhone 6s - fino a 55 euro;

iPhone 6 Plus - fino a 60 euro;

iPhone 6 - fino a 50 euro;

iPhone SE (1a generazione) - fino a 40 euro.

Sul portale sono stati poi pubblicati i valori di permuta stimati di iPad, Mac e Watch.

iPad Pro - fino a 440 euro;

iPad - fino a 160 euro;

iPad Air - fino a 215 euro;

iPad mini - fino a 220 euro;

MacBook Pro - fino a 870 euro;

MacBook Air - fino a 490 euro;

MacBook - fino a 310 euro;

iMac Pro - fino a 1050 euro;

iMac - fino a 630 euro;

Mac Pro - fino a 370 euro;

Mac mini - fino a 439 euro;

Apple Watch Series 5 - fino a 200 euro;

Apple Watch Series 4 - fino a 155 euro;

Apple Watch Series 3 - fino a 115 euro;

Apple Watch Series 2 - fino a 60 euro;

Apple Watch Series 1 - fino a 25 euro.

I dispositivi in permuta si possono spedire oppure portare all'Apple Store.