iPhone 12 in vendita dal 16 Settembre? L'indiscrezione da un rivenditore cinese

Un nuovo rapporto dalla Cina getta ancora più mistero sull'evento Apple in programma domani. Proprio quando tutti i leaker sembravano essere concordi sull'assenza di iPhone 12 dal keynote, un rivenditore cinese ha confermato che lo smartphone sarà in vendita dal prossimo 16 Settembre.

Il rivenditore Pinduoduo ha infatti aperto gli appuntamenti per l'acquisto di iPhone 12, sostenendo che in Cina le vendite partiranno il 16 Settembre, come mostrato nello screenshot presente in calce pubblicato da Gizmochina.

Nonostante ciò, però, sembra improbabile che Apple presenti davvero iPhone 12 durante il keynote di domani. I leaker e tipster più affidabili del web infatti sono praticamente tutti concordi sul fatto che la conferenza sarà dedicata ai nuovi Apple Watch 6 che dovrebbero includere la ricarica rapida. La nuova generazione di smartwatch, a quanto pare, sarà disponibile già da domani.

Secondo molti, iPhone 12 potrebbe comparire a sorpresa durante l'evento Apple di domani, ma solo con un breve teaser che preannuncerà un altro evento dedicato. Le possibilità che Tim Cook e soci mostrino dal vivo la nuova lineup di smartphone però sono davvero minime, sebbene i dispositivi siano entrati in produzione la scorsa settimana.

Apple ha dovuto fare fronte a gravi ritardi con progettazione e componenti a causa della pandemia di Coronavirus.