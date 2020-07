iPhone 12 è già in vendita in Russia: costa 23mila Dollari ed è placcato in oro

Nel giorno in cui Apple ha confermato i ritardi con iPhone 12, la società russa Caviar ha annunciato che lo smartphone top di gamma 2020 della società di Cupertino può già essere preordinato, ad un prezzo non certo accessibile per tutti.

Tutti coloro che hanno avuto modo di seguire queste pagine sapranno che Caviar è una compagnia di lusso nota per i suoi iPhone extralusso placcati in oro o in edizione limitata come l'iPhone 11 con il pizzo di Marylin Monroe.

Caviar ha annunciato che l'iPhone 12 Pro Victory Pure Gold, placcato in oro 750, costerà 23.380 Dollari per la versione base, mentre l'iPhone 12 Pro Max partirà da 24.540 Dollari. Nella descrizione lo smartphone viene paragonato ad un "lingotto in oro", ed è caratterizzato anche da 8 diamanti brillanti che compongono un ornamento decorativo in stile russo, un simbolo a forma di V che rappresenta "vittoria e superiorità".

Il prezzo è significativamente più elevato rispetto a quelli trapelati nel gigantesco leak di iPhone 12 che abbiamo pubblicato su queste pagine ad inizio settimana, secondo cui iPhone 12 Pro dovrebbe partire da 1049 Dollari per la versione da 128GB, mentre il Pro Max da 6,7 pollici potrebbe costare 1149 Dollari per il modello base ed arrivare a 1449 Dollari per quello da 512GB.