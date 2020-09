iPhone 12 è sempre più vicino: trapela il nuovo cavo USB-C per la ricarica

Mentre siamo in attesa di scoprire se la data di presentazione di iPhone 12 trapelata nelle ultime ore si rivelerà giusta, sul web sono trapelate delle fotografie che mostrano il nuovo cavo che Apple dovrebbe includere nella confezione e che servirà per caricare i dispositivi.

A condividerlo il popolare leaker Mr White, sul proprio account Twitter. Come si può vedere dalle immagini presenti in calce, si tratterà di un cavo USB-C to Lightning, come quello utilizzato per gli iPad Pro. A suscitare curiosità però è il rivestimento: addio al silicone classico, Apple a quanto pare ha scelto un cavo intrecciato che probabilmente garantirà maggiore resistenza ed eviterà sfilacciamenti.

A livello tecnico, il cavo USB-C to Lightning dovrebbe garantire una velocità di carica più elevata, circa il 50% in trenta minuti.

Il nuovo cavo potrebbe essere l'unico accessorio presente nella confezione di iPhone 12. Apple già con Apple Watch 6 ed SE ha rimosso il caricatore da muro, ed è altamente probabile che faccia lo stesso anche con la nuova lineup di smartphone. Le ragioni sono molteplici: Lisa Jackson ha spiegato che "togliere il caricatore equivale ad eliminare 50.000 automobili dalle strade", ma vista la presenza del cavo USB-C, in molti saranno probabilmente costretti a comprarlo a parte.