iPhone 12 viola potrebbe essere un tributo a Steve Jobs: la bizzarra teoria del web

Nel corso del keynote di martedì scorso, Apple ha presentato la nuova colorazione viola di iPhone 12, che è disponibile solo per i modelli base iPhone 12 ed iPhone 12 Mini. Sul web si sta discutendo di una bizzarra teoria: la nuova scocca infatti potrebbe essere un "tributo" di Apple al fondatore ed ex CEO, Steve Jobs.

A parlarne per primo è stato l'affidabile e famoso youtuber Marques Brownlee, il quale nel suo nuovo video dedicato ad iPhone 12 viola sottolinea che la scelta potrebbe non essere casuale dal momento che Jobs a più riprese avrebbe confessato il suo amore per il colore.

Il 5 Ottobre 2021 si celebra il decennale dalla morte del guru di Apple, e Tim Cook e soci potrebbero quindi aver voluto dedicare la nuova colorazione all'uomo che più di ogni altro ha cambiato la storia della Mela.

L'arrivo di una nuova colorazione dopo qualche mese dal lancio degli iPhone non ha rappresentato certo una novità, dal momento che Apple è solita introdurle per tenere alta l'attenzione di utenti e stampa sui propri smartphone. Fino a qualche anno fa si era optato per il PRODUCT(RED), questa volta invece per la cromia che è stata battezzata letteralmente "Mmm, purple" nel corso dell'evento.