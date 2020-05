In attesa di iPhone 12, sul web emergono i primi rumor su iPhone 13!

Mentre siamo in trepidante attesa di novità sul possibile rinvio di iPhone 12 a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, alcuni leaker si sono già portati avanti col lavoro ed hanno diffuso le prime informazioni sul comparto fotografico di iPhone 13, che presumibilmente vedrà la luce ad autunno 2021.

Choco Bit, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha condiviso le prime informazioni sui moduli fotografici che troveranno gli utenti sugli iPhone del prossimo anno. La configurazione dovrebbe essere la seguente:

Obiettivo grandangolare da 64 megapixel con zoom ottico 1x e digitale 6x;

Teleobiettivo da 40 megapixel con zoom ottico 3x-5x e digitale 15-20x;

Obiettivo anamorfico da 64 megapixel dedicato all'acquisizione di video (2.1:1);

Obiettivo ultra grandangolare da 40 megapixel .25x min con zoom ottico inverso.

A queste quattro lenti dovrebbe aggiungersi il sensore LiDAR che abbiamo visto nell'ultima generazione di iPad Pro e che dovrebbe debuttare su smartphone con iPhone 12. Il leaker, che in passato si è rivelato affidabile su molti aspetti dei prodotti Apple, però, invita gli utenti a prendere con le pinze i rumor in questione, in quanto i piani degli ingegneri potrebbero cambiare. iPhone 13 potrebbe anche segnare l'addio al Lightning, dal momento che su iPhone 12 con ogni probabilità Apple confermerà lo standard proprietario.

Secondo le ultime indiscrezioni, per iPhone 12 Apple dovrebbe lanciare quattro modelli con schermi OLED, ma non si esclude un lancio scaglionato.