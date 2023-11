iPhone 13 da 128 gigabyte in offerta su Amazon: costa poco più di 600 Euro

Dopo aver riportato lo sconto sulle cuffie over ear Sony 1000XM4, segnaliamo una riduzione molto interessante proposta da Amazon su iPhone 13 da 128 gigabyte.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED: 629 Euro (759 Euro)

629 Euro (759 Euro) Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte: 629 Euro (759 Euro)

629 Euro (759 Euro) Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro: 629 Euro (759 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 4 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro in caso d'interesse nei confronti di una delle varianti in questioni.

Dati alla mano, il risparmio è del 17% se si confronta con il prezzo di listino imposto da Apple, ed Amazon in occasione del periodo di Natale permette di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2024 per gli acquisti effettuati fino al 31 Dicembre 2023. Tramite la scheda prodotto, comunque, è possibile aggiungere anche accessori extra come le AirPods di seconda generazione, l'adattatore USB-C, l'alimentatore MagSafe ed altro. Disponibile anche il pagamento rateale con Cofidis, alle condizioni previste ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.