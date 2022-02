iPhone 13 da 128GB cala ancora di prezzo su Amazon: in sconto al minimo storico

Cala ancora di prezzo, su Amazon, l'iPhone 13. Quest'oggi stiamo a parlare della riduzione proposta sulla versione Galassia con 128 gigabyte di storage interno, che raggiunge il minimo storico come certificato anche dai dati di Keepa.

Nella fattispecie, iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile ad 820,82 Euro, il 13% in meno rispetto ai 939 Euro imposti dal produttore. Dati alla mano, lo sconto è di 118,18 Euro.

Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 164,17 Euro al mese per cinque mesi, a tasso zero ed interessi extra zero. Occorre però precisare che la consegna senza costi aggiuntivi non è garantita a stretto giro di orologio, e la disponibilità è indicata in 1-2 mesi. Le stime di consegna di Amazon parlano di un arrivo a casa tra il 24 Febbraio ed il 4 Aprile 2022 per i clienti Prime.

Ovviamente, tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 13 della durata di due anni al prezzo di 169 Euro, ma spuntando le altre caselle è possibile acquistare anche cavi, alimentatori MagSafe, AirPods ed altro.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, con tutti i relativi benefici delle tempistiche di reso: il prodotto può essere restituito anche senza una motivazione valida.