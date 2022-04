iPhone 13 da 128Gb ed iPhone 12 in offerta su Amazon: raggiunto il minimo storico

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, Amazon sconta iPad Mini ed iPhone 13 Mini, in risposta alle promozioni che in giornata odierna hanno lanciato Mediaworld ed Unieuro. Tuttavia, sempre dal fronte Apple segnaliamo anche due offerte molto interessanti su iPhone 13 ed iPhone 12.

Nella fattispecie, ecco la lista delle promozioni:

Apple iPhone 12 (64GB) - nero: 654,40 Euro (839 Euro)

- nero: 654,40 Euro (839 Euro) Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED: 782,90 Euro (939 Euro)

Su iPhone 12 da 64 gigabyte è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 130,88 Euro al mese, ad interessi zero e spese extra zero. La consegna senza costi aggiuntivi è garantita per lunedì 11 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 2 ore.

Il pagamento rateale è disponibile anche sull'iPhone 13 da 128 gigabyte, che è garantito in cinque rate mensili da 156,58 Euro al mese. In quest'ultimo caso, però, la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 12 Aprile, ma è possibile fare l'ordine per altre 9 ore, altrimenti la consegna slitterà di qualche giorno.

Nessuna informazione, come avvenuto anche in altre circostanze, sulla data di termine delle promozioni. In casi come questo consigliamo comunque di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto i prezzi potrebbero oscillare e cambiare.