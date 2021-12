iPhone 13 da 128GB in offerta? Sì, ma è pressoché introvabile online in Italia

Già a inizio novembre 2021 qualcuno faceva riferimento a un Natale del mondo tech a rischio. Certo, come abbiamo già ribadito più volte, forse definire in questo modo le festività in arrivo è un po' esagerato, ma è innegabile il fatto che anche in Italia gli utenti stiano riscontrando un buon numero di "grattacapi".

Basti infatti pensare all'attuale disponibilità del modello da 128GB dello smartphone iPhone 13, che risulta essenzialmente "introvabile" in parecchi dei principali store online che vendono prodotti nel nostro Paese.

Partendo da MediaWorld, la situazione è desolante: nessuna delle colorazioni, ovvero Mezzanotte, Galassia, PRODUCT(Red), Blu e Rosa, risulta disponibile al momento in cui scriviamo. Un peccato, anche in virtù del fatto che nella giornata del 9 dicembre 2021 sarebbe attiva una variante Apple Edition degli sconti Solo per Oggi di MediaWorld, che proporrebbe il prodotto a 879 euro (anziché 939 euro).

Passando a Unieuro, la scarsità di unità si fa ancora più evidente. Infatti, anche in questo caso tutte le 5 colorazioni non sono disponibili. Eppure, lo smartphone verrebbe proposto in sconto a 899 euro (al posto dei precedenti 939 euro) nell'ambito del volantino Natalissimi di Unieuro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, no: da Trony ed Euronics la situazione non è migliore.

Dove trovare, dunque, iPhone 13 da 128GB in offerta? Per il momento, Amazon può rappresentare "un'ancora di salvezza", ma al momento in cui scriviamo ci sono due colorazioni disponibili e solamente una viene venduta a un prezzo "scontato" di 919,43 euro (ricordiamo che solitamente il "costo base" di questo modello sarebbe di 939 euro).

Insomma, in seguito ai rumor legati ai presunti problemi di produzione degli iPhone, abbiamo ritenuto opportuno approfondire la situazione nostrana relativa al modello da 128GB di iPhone 13, in modo anche da fornirvi dettagli in merito a dove si può ancora acquistare risparmiando un po'. Abbiamo scelto questo prodotto in quanto riteniamo sia tra gli esempi più lampanti della situazione attuale, ma ovviamente in alcuni casi c'è una scarsa disponibilità anche di altre varianti. In questo contesto, ricordiamo che la serie iPhone 13 è stata annunciata a settembre 2021, quindi si tratta di prodotti particolarmente recenti.