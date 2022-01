iPhone 13 da 128Gb in offerta ad un super prezzo su eBay

In questo lunedì di Gennaio 2022, eBay propone uno sconto molto interessante su un iPhone 13 da 128 gigabyte, nuovo e nella colorazione blu. Il prezzo imposto da un negozio (che ha il 100% dei feedback positivi) è molto conveniente.

Nella fattispecie, il negozio MegaStore Italy, che ha oltre 197mila feedback con una percentuale del 100% positiva, propone iPhone 13 da 128 gigabyte Blu, con garanzia Italiana, a 799,90 Euro, rispetto ai 939 Euro del listino Apple. Si tratta di una promozione molto interessante ma attenzione: la quantità disponibile è limitata, come indicato direttamente nella scheda prodotto. Il venditore ne ha già venduti 29, comunque, a dimostrazione di come l'interesse sia importante.

Tramite la scheda prodotto di eBay è anche possibile aggiungere la garanzia da danno accidentale e furto di un anno targata Allianz Assistance al prezzo di 128 Euro, spuntando la casella.

Megastore-Italy garantisce la spedizione gratuita in due giorni, a costo zero, oltre chela possibilità di effettuare il ritiro gratuito. Come metodi di pagamento sono accettati PayPal, Google Pay, e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per quanto riguarda il reso, invece, la restituzione è garantita in 30 giorni con il venditore che paga anche le spese di spedizione per la restituzione.