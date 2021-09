iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max: trapelano le capacità delle batterie

Quando mancano poco più di sette ore all'evento Apple "California Streaming", continuano ad emergere informazioni sulle specifiche tecniche dei quattro modelli di iPhone 13 che dovrebbero essere annunciati oggi. In particolare, le indiscrezioni degli ultimi minuti si soffermano sulla capacità delle batterie.

Il leaker L0vetodream, riprendendo un post emerso su Weibo, ha pubblicato quelle che potrebbero essere le capacità delle batterie dei prossimi iPhone:

iPhone 13 Mini : 2406 mAh

: 2406 mAh iPhone 13 : 3095 mAh

: 3095 mAh iPhone 13 Pro : 3095 mAh

: 3095 mAh iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh

Le informazioni specifiche sull'autonomia saranno diffuse solo stasera da Apple durante il keynote, ma già dalla capacità è possibile farsi un'idea.

In precedenza il popolare analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che Apple potrebbe aver trovato il modo per inserire batterie più grandi all'interno di iPhone 13, attraverso l'utilizzo di circuiti flessibili che hanno aumentato lo spazio a disposizione all'interno della scocca. I nuovi iPhone 13, inoltre, potrebbero essere più spessi di 0,26mm rispetto ad iPhone 12 proprio per ospitare le celle più grandi.

In termini di ricarica, analogamente a quanto fatto negli ultimi anni, anche nel 2021 Apple dovrebbe garantire la ricarica wireless, a cui si aggiungerà una versione aggiornata del MagSafe che dovrebbe essere più potente. Si è a più riprese anche parlato della possibile introduzione della ricarica wireless inversa, per caricare le AirPods ed Apple Watch, ma non è chiaro se debutterà già su iPhone 13 o meno.