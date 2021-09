iPhone 13 e 13 Pro, nuove informazioni sulla capacità delle batterie

Un documento publicato dal sito web Chemtrec svela ulteriori informazioni sulle batterie dei nuovi iPhone 13 ed 13 Pro presentati da Apple qualche giorno fa. Durante il keynote California Streaming di Apple, gli ingegneri si sono a lungo soffermato sull'incremento della durata della batteria dei nuovi smartphone, senza soffermarsi sulle capacità.

Il documento in questione spiega che gli iPhone 13 riusciranno a garantire un'autonomia maggiore mixando efficienza energetica e batterie fisicamente più grandi.

Secondo i dati diffusi, su iPhone 13 Mini gli utenti troveranno una batteria da 9,57 wattora, rispetto agli 8,57 wattora dell'iPhone 12 Mini: l'incremento è di circa l'11,6%.

Passando ad iPhone 13 standard, invece, Apple ha montato una batteria da 12,41 wattora: per fare un raffronto diretto con iPhone 12 standard, la batteria in era da 10,78 wattora. In questo caso, quindi, il guadagno è del 15%.

Su iPhone 13 Pro troviamo una batteria da 11,97 wattora, con un incremento dell'11% rispetto all'iPhone 12 Pro che si era fermato a 10,78 wattora.

Infine, passando al più grande della linea, ovvero l'iPhone 13 Pro Max, è inclusa una batteria da 16,75 wattora. L'aumento è stato del 18% rispetto all'iPhone 12 Pro Max dello scorso anno che aveva una cella da 14,13 wattora.

Nel frattempo, qualche ora fa è stato confermato che il modulo fotografico di iPhone 13 Pro è più grande di quello del 12 Pro.