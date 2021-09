iPhone 13 e 13 Pro: rivenditore ucraino svela in anticipo capacità e colorazioni?

Mancano pochi giorni alla presentazione di iPhone 13 e sul web si continuano a rincorrere indiscrezioni e voci di corridoio. Quest'oggi 91mobiles ha individuato alcuni dettagli di vendita sul sito web di un rivenditore ucraino, dove sono trapelate le opzioni di colore e di archiviazione per i quattro modelli.

Partendo da iPhone 13 Mini, il negozio in questione elenca le opzioni di storage da 64 e 128 gigabyte e le colorazioni black, blue, purple, pink, white e PRODUCT(Red).

Per quanto riguarda iPhone 13, invece, si parla di opzioni di memoria da 128 e 256 gigabyte, e colorazioni black, blue, purple, pink, white e PRODUCT(Red), quindi in linea con il modello più piccolo della linea.

Passando ad iPhone 13 Pro, troviamo invece sempre i modelli da 128 e 256 gigabyte, mentre le colorazioni sono black, silver, gold e bronze. Smentita quindi in questo caso l'indiscrezione che voleva un iPhone 13 Pro da 1 terabyte.

Per iPhone 13 Pro Max invece le colorazioni sono le stesse del Pro, con la differenza che gli utenti potranno scegliere tra 256 e 512 gigabyte.

Non è da escludere che manchino altre varianti, come quella da 256GB per iPhone 13 mini, 64GB per iPhone 13, 512 gigabyte per iPhone 13 Pro e 128Gb per il Pro Max. Come sempre consigliamo di prendere con le pinze tali voci in quanto potrebbero non corrispondere alla realtà. Questa mattina sono emerse in rete anche delle presunte informazioni su prezzi e batterie di iPhone 13, Apple Watch 7 ed AirPods 3.

Il render dell'immagine è a cura di Ian Zelbo.