iPhone 13 e 14, il video-confronto: come cambiano le dimensioni dello smartphone?

Dopo aver visto le prime fotografie degli schermi di iPhone 14 e 14 Pro, nelle ultime ore è comparso in rete un interessante video che permette di confrontare le presunte dimensioni degli iPhone 14 con quelle degli iPhone 13, per verificare quanto gli smartphone si siano ingranditi nel passaggio tra una generazione e l'altra.

Il portale giappone Mac Otakara, infatti, ha pubblicato un video su YouTube in cui vengono mostrati dei mockup di iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. I mockup vengono poi inseriti nelle cover protettive di iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max attualmente in vendita sul portale di ecommerce cinese AliBaba, per verificare che le dimensioni dei primi siano compatibili con quelle delle seconde.

Come potete vedere dal video in cima a questa notizia, i due iPhone 14 Max saranno identici ad iPhone 13 Pro Max, poiché dovrebbero rientrare senza problemi nella sua custodia protettiva. Ciò dipenderebbe dal fatto che entrambi i device abbiano uno schermo da 6,7", anche se iPhone 14 Pro Max potrebbe avere degli angoli arrotondati, che potrebbero dunque renderlo leggermente più piccolo della controparte non-Pro e di iPhone 13 Pro Max.

Le cose cambiano invece quando si passa al confronto tra iPhone 14, 14 Pro, 13 e 13 Pro: tutti e quattro gli smartphone hanno infatti uno schermo da 6,1", ma non sembra esserci alcun modo per far rientrare i modelli di nuova generazione nella cover di quelli della lineup attualmente in commercio. Ciò, tuttavia, non dipende dalle dimensioni maggiori di iPhone 14 e 14 Pro, ma più dal fatto che i due iPhone avranno una fotocamera più sporgente dei predecessori, che rende impossibile la compatibilità con le cover pensate per iPhone 13.

Anche nel caso di iPhone 14 Pro Max, in effetti, le dimensioni dell'alloggio della fotocamera si rivelano piuttosto problematiche per l'inserimento dello smartphone nella cover di iPhone 13 Pro Max. In generale, però, le altre misure degli iPhone 14 sono pressoché identiche a quelle dei corrispettivi di scorsa generazione, confermando ancora una volta che le differenze di design tra iPhone 14 e 13 saranno minime, se non addirittura inesistenti.