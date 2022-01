iPhone 13 da 512GB cala ancora di prezzo su Amazon: in offerta al minimo storico

Sono ancora gli iPhone 13 i protagonisti indiscussi delle offerte Amazon. Dopo il super sconto su iPhone 13 Pro di ieri, infatti, il colosso di Seattle rilancia ed oggi 14 Gennaio 2022 propone una serie di promozioni molto interessanti sull'intera gamma di iPhone 13 da 512GB, che in varie colorazioni raggiunge il minimo storico.

iPhone 13 da 512GB in sconto su Amazon

Apple iPhone 13 (512 GB) - Galassia : 1043 Euro (1289 Euro)

: 1043 Euro (1289 Euro) Apple iPhone 13 (512GB) - Azzurro : 1060,57 Euro (1289 Euro)

: 1060,57 Euro (1289 Euro) Apple iPhone 13 (512 GB) - Mezzanotte : 1054 Euro (1289 Euro)

: 1054 Euro (1289 Euro) Apple iPhone 13 (512GB) - (PRODUCT) RED: 1060,57 Euro (1289 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio sulla maggior parte delle varianti, su cui viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon, senza interessi o spese extra ma semplicemente dividendo l'importo per cinque.

Ovviamente, tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la AppleCare+ della durata di due anni al prezzo di 169 Euro, oltre che accessori extra come le AirPods, l'alimentatore MagSafe, il MagSafe Battery Pack ed altro.

Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, anche per questioni legate alla disponibilità.