iPhone 13 da 512Gb ed Huawei MateBook D in offerta su Amazon oggi 28 Marzo 2022

Nel giorno in cui Unieuro lancia il nuovo volantino, Amazon risponde con due sconti molto interessanti: protagonisti sono iPhone 13 da 512 gigabyte ed Huawei MateBook D, su cui è possibile godere di riduzioni degne di nota.

Di seguito gli sconti:

Apple iPhone 13 (512GB) - (PRODUCT) RED: 963 Euro (1.289 Euro)

- (PRODUCT) RED: 963 Euro (1.289 Euro) HUAWEI MateBook D 15 Laptop, FullView IPS antiriflesso da 15,6 pollici Notebook PC Portatile, Intel Core i5 di 11a generazione, Wi-Fi 6, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11, Layout Italiano, Mystic Silver: 598,99 Euro (648 Euro)

Sull'iPhone 13, la spedizione è garantita in 1-2 mesi, con consegna a casa senza costi aggiuntivi in programma tra il 20 Aprile ed il 30 maggio 2022. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 80,25 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Il prodotto beneficia di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Interessante anche lo sconto su Huawei MateBook D 15, per cui la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per mercoledì 30 Marzo 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 11 ore e 59 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. In questo caso non è possibile effettuare il pagamento a rate.