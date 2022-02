iPhone 13 da 512Gb ed iPhone 12 Mini da 128Gb in sconto oggi su Amazon

Dopo aver analizzato gli sconti di Mediaworld sui Galaxy, ci spostiamo sul sito web di Amazon che in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti sugli iPhone 13 ed iPhone 12 Mini. Vediamo di cosa si tratta.

Nella fattispecie, gli sconti sono i seguenti:

Apple iPhone 13 (512GB) - (PRODUCT) RED: 1.024 Euro (1.289 Euro)

- (PRODUCT) RED: 1.024 Euro (1.289 Euro) Apple iPhone 12 mini (128GB) - (PRODUCT) RED: 679 Euro (769 Euro)

Su iPhone 13 da 512 Gigabyte viene anche proposto il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 85,34 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. La consegna è garantita tra l'11 ed il 15 marzo 2022 per i clienti Prime, e tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 13 della durata di due anni a 169 Euro.

Anche su iPhone 12 mini può essere scelto il pagamento in 12 rate mensili Amazon, da 56,59 Euro al mese per dodici mesi. In questo caso la consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro mercoledì 23 Febbraio 2022 per i clienti Prime che effettuano l'ordine entro 14 ore e 12 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Il prezzo della garanzia aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 12, della durata di due anni, è anche in questo caso di 169 Euro.