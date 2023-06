iPhone 13 da 512Gb in offerta su Amazon ad un super prezzo

A poche ore dalla pubblicazione dello sconto Amazon su iPhone 14 Pro, il colosso di Seattle propone una riduzione molto significativa sull'iPhone 13 da 512Gb dello scorso anno, che può essere acquistato ad un prezzo inferiore del 33% rispetto a quello di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

iPhone 13 (512GB) - Azzurro: 863,90 Euro (1289 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 28 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 15 ore e 20 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di completare il pagamento anche in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia AppleCare+ a 179 Euro se si sceglie l'opzione base e 239 Euro se si opta per quella che include anche furto e smarrimento e copre due anni.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti dell'iPhone 13.