iPhone 13 per l'ambiente: ecco la nuova soluzione per eliminare la plastica

A distanza di pochissimi giorni dall'annuncio ufficiale dei nuovi iPhone 13, dettagli e informazioni sui modelli che presto raggiungeranno gli scaffali di tutto il mondo continuano a uscire a ritmo regolare. Stavolta tocca alla nuova idea per un box più sostenibile.

Per alleggerire l'impatto sull'ambiente della confezione di vendita dei nuovi iPhone, infatti, Apple avrebbe ideato un nuovo meccanismo per sigillare i suoi prodotti all'interno della scatola, attraverso un'etichetta di carta, visibile in calce alla pagina.

In realtà, già si sapeva che Apple aveva intenzione di rimuovere la pellicola di plastica dalla confezione dei nuovi iPhone, ma il come era ancora ingnoto.

La foto è stata pubblicata da DuanRui e mostra chiaramente come il compito di garantire l'integrità del prodotto sia stato affidato a una linguetta cartacea. In realtà questa soluzione, che sembrerebbe banale e a tratti meno sicura, ha la doppia funzione di garantire che la scatola venga "violata" una sola volta dall'acquirente, a differenza della pellicola esterna che è possibile ricreare con appositi macchinari. Chi si unirà alla lista dei fortunati acquirenti dei nuovi iPhone 13, avrà pertanto l'assoluta certezza di essere il primo ad averlo scartato.

Nel frattempo, a una manciata di giorni dall'arrivo dei nuovi iPhone sugli scaffali, iniziano ad emergere i rumor sullo schermo a 120Hz di iPhone 14.