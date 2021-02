iPhone 13, gli analisti sono sicuri: quattro modelli, più unità in arrivo rispetto al 2020

iPhone 13 (o iPhone 12s secondo le ultime indiscrezioni “per superstizione”) continua a essere protagonista delle voci di mercato: tra gli analisti che si stanno dedicando alla raccolta e diffusione di nuove informazioni al riguardo, l’ultimo è William Yang che, recentemente, ha parlato dei possibili modelli in arrivo e altri dettagli interessanti.

L’esperto di JPMorgan Chase ha infatti dichiarato che Apple dovrebbe rilasciare quattro modelli per la prossima serie top di gamma, a prescindere dal suo nome ufficiale. Alcuni informatori già fornitori del colosso di Cupertino gli avrebbero detto, in particolare, che i nuovi smartphone manterranno le medesime dimensioni dello schermo che abbiamo visto per la linea iPhone 12 ma, per la felicità di molti utenti, il notch sarà ridotto.

Ci sarà anche un aumento dello spessore del corpo, dovuto al fatto che la gamma riceverà una batteria dalla capacità superiore a quella vista nell’ultima serie rilasciata sul mercato, altro cambiamento che verrebbe sicuramente apprezzato da tanti fan del marchio.

Yang ha poi parlato leggermente nel dettaglio dei modelli in arrivo: a sorpresa non mancherà la variante mini che, nel caso di iPhone 12, non ha visto le vendite crescere come ci si aspettava, ma riceverà alcune modifiche per renderlo più attraente ai consumatori; ancora, i modelli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max saranno dotati di schermo OLED con refresh rate pari a 120 Hz. L’intera gamma dovrebbe vedere ben 90 milioni di unità spedite sul mercato, superando così l’attuale iPhone 12. Trattandosi comunque di indiscrezioni, l’invito rimane quello di prenderle con le pinze.

Altri rumor recenti parlavano del comparto fotografico dei modelli di fascia alta, probabilmente dotati di sensori ultragrandangolari e teleobiettivi più potenti rispetto a quelli attualmente in dotazione.