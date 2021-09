iPhone 13, Apple pronta a rivoluzionare le opzioni di memoria: le possibili novità

Mancano poco più di 24 ore all'evento Apple autunnale, nel corso del quale il colosso di Cupertino presenterà la nuova lineup di iPhone 13 e, come ampiamente prevedibile, continuano ad emergere novità ed indiscrezioni sugli smartphone.

Un nuovo rapporto pubblicato dall'analista Ming-Chi Kuo afferma che Apple abbandonerà l'opzione da 64 gigabyte per iPhone 13 ed iPhone 13 Mini, aggiungendo la variante da 512 gigabyte. Attualmente iPhone 12 ed iPhone 12 Mini sono disponibili in opzioni da 64, 128 e 256 gigabyte, e questa modifica non esclude un possibile incremento del prezzo di partenza, a meno che Apple non decida di abbassare il costo per iPhone 13 e 13 Mini da 128 gigabyte.

Novità anche per le opzioni di memoria di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, che come già trapelato in passato dovrebbero essere disponibili anche nel nuovo taglio da 1 terabyte. Le controparti dello scorso anno si fermano a 512Gb, ma possono essere acquistate anche nelle opzioni da 128 e 256 gigabyte. Questa modifica potrebbe essere dettata dal comparto fotografico in grado di acquisire foto e video più pesanti, che richiedono una maggiore quantità di storage.

Kuo riprende quanto affermato anche da altri leaker, ovvero che iPhone 13 potrebbe essere interessato da problemi di fornitura, ma ciò non dovrebbe influire sulle vendite: "questo aspetto negativo ha un impatto limitato sulle spedizioni di iPhone 13. Riteniamo che le spedizioni di iPhone 13 nel 2021 possano crescere di oltre il 10% su base annua (rispetto alle spedizioni di iPhone 12 nel 2020)".

Qualche giorno fa, nel frattempo, sono trapelati i possibili prezzi di partenza di iPhone 13.