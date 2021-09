iPhone 13, Apple Watch Series 7 ed AirPods 3: nuove informazioni su prezzi e batterie

Scorre lentamente il countdown che ci porterà il prossimo 14 Settembre all'evento autunnale Apple, nel corso del quale saranno presentati i nuovi prodotti della Mela, tra cui l'iPhone 13. Il leaker Max Weinbach a pochi giorni dall'evento ha pubblicato una serie di informazioni sui tre prodotti che dovrebbero essere della partita.

Oltre agli iPhone, infatti, il colosso di Cupertino dovrebbe mostrare anche Apple Watch Series 7 ed AirPods 3. La serie di tweet si sofferma principalmente su due aspetti: i prezzi e le batterie.

Partendo da iPhone 13, non sembra essere previsto alcun aumento di prezzo per la lineup mentre a livello di autonomia potrebbero esserci delle interessanti novità:

iPhone 13 Mini offrirà un'ora in più di autonomia

iPhone 13 Pro Max sarà dotato di una batteria tra il 18 ed il 20% più grande rispetto ad iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 ed iPhone 13 Pro includeranno batterie con gli stessi componenti dei modelli precedenti, ma saranno più grandi del 10%

Confermato anche in questo caso l'arrivo degli schermi a 120Hz su iPhone 13 Pro Max ed iPhone 13 Pro, con refresh rate adattivo che scala a 60Hz quando è abilitata la modalità a risparmio energetico. Il modello Max comunque continuerà ad offrire funzioni non presenti nel Pro.

Interessante anche la parte sul comparto fotografico: su tutti i modelli i sensori saranno in grado di assorbire almeno il 15% di luce in più, ma l'aumento più marcato sarà sulla fotocamera Ultra Wide che ne assorbirà fino al 40% in più. La modalità video verticale Cinematica si avvarrà della stabilizzazione elettronica dell'immagine, nota come Warp, che manterrà il soggetto sempre al centro dell'inquadratura, ma utilizzerà anche la stabilizzazione ottica dell'immagine ed offrirà una serie di nuovi effetti. Previsto anche un miglioramento della modalità notturna per riconoscere le stelle: si tratterà di una sorta di modalità astronomica che regolerà l'esposizione tramite un nuovo algoritmo che permetterà di scattare foto al cielo.

Novità anche dal fronte AirPods 3: il case di ricarica dovrebbe includere una batteria il 20% più grande rispetto alla seconda generazione, mentre quelli nei singoli auricolari dovrebbero avere circa le stesse dimensioni dei modelli precedenti. La qualità del suono dovrebbe essere simile, ma con i bassi leggermente migliorati.

Per quanto riguarda Apple Watch Series 7, è previsto il "più grande miglioramento della durata della batteria di sempre per Apple Watch".