iPhone 13 in arrivo con batterie molto più capienti: Pro Max supererà i 4300 mAh?

Dopo avere parlato del comparto fotografico di iPhone 13 e della possibile presenza di un modulo più grande e di maggiore qualità, ora i tipster del settore hanno spostato l’attenzione sulla batteria della prossima gamma di smartphone ammiraglia, che nel caso del modello Pro Max potrebbe superare la soglia dei 4000 mAh.

Secondo quanto riportato dal rinomato leakster Digital Chat Station tramite il social network cinese Weibo, la capacità della batteria di iPhone 13 Pro Max dovrebbe raggiungere i 4352 mAh per un aumento del 18% della capienza rispetto al predecessore iPhone 12 Pro Max, dotato invece di una cella da 3687 mAh. Si presuppone, di conseguenza, la presenza di uno chassis più spesso.

Lo stesso varrà anche per il resto della serie iPhone 13: la variante Pro e iPhone 13 base dovrebbero infatti dotarsi di una cella da 3095 mAh per un aumento del 9,9% rispetto ai rispettivi predecessori, mentre iPhone 13 mini dovrebbe mostrare un aumento dell’8% per un totale di 2406 mAh.

Sempre secondo DCS, questa scelta sarebbe dovuta in particolare dalla presenza del modem Snapdragon X60 5G in tutti i modelli, ma anche degli schermi OLED LTPO con supporto al refresh rate di 120Hz prodotti da Samsung Display per iPhone 13 Pro e Pro Max. Queste feature comporterebbero un aumento notevole del consumo della batteria, dunque risulta necessario un aumento parallelo delle capacità. Considerate comunque questi dati come indiscrezioni di mercato, ergo prendetele cum grano salis.

Altrettanto con cautela sono da considerare i rumor riguardo la riduzione del notch, scelta tanto voluta dall’utenza ma comunque ancora non confermata.