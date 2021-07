iPhone 13, in arrivo due nuove opzioni di colore? In rete nuovi rumor

Dopo le foto delle cover di iPhone 13, sono emerse in rete alcune nuove informazioni sulla nuova serie di smartphone made in Apple, che dovrebbe debuttare in autunno con due nuove colorazioni.

Come si può vedere attraverso i rendering presenti in calce, insieme ai colori bianco e nero Apple sarebbe pronta ad introdurre due nuove opzioni, con sfumature dorate. Lo stesso rapporto sottolinea che la nuova tonalità potrebbe essere chiamata "Sunset Gold", mentre l'altra "Rose Gold". Ovviamente, come sempre vi invitiamo a prendere con le molle tali notizie in quanto ancora non confermate in via ufficiale.

Il design del modulo fotografico dovrebbe restare sostanzialmente invariato rispetto al predecessore, ma in termini di dimensioni dovrebbero esserci delle novità e come svelato da alcune foto di iPhone 13, dovrebbe essere più grande.

I modelli di fascia alta della serie, ovvero sugli iPhone 13 Pro e Pro Max, invece, manterranno l'esclusiva del sensore LiDAR. Evidentemente, Apple anche quest'anno avrebbe deciso di proseguire sulla strada intrapresa qualche tempo fa, a dispetto dei rumor emersi in passato che volevano l'estensione del sensore su tutta la gamma.

Nessuna informazione invece sul prezzo: nel 2022, però, è atteso un taglio del costo di iPhone 14 Max che potrebbe costare meno di 900 Dollari. Sempre l'anno prossimo, tutti gli iPhone potrebbero includere schermi a 120Hz.