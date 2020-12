iPhone 13 in arrivo con obiettivo periscopico? Apple ci starebbe pensando

La gamma di iPhone 13 in arrivo il prossimo anno potrebbe introdurre una novità importante: un obiettivo periscopico. A svelare l’indiscrezione il sito sudcoreano ETNews.

Il sito, citando “funzionari che hanno familiarità con la situazione relativa allo sviluppo di fotocamere per iPhone”, sostiene che Apple sarebbe già n contatto con i fornitori per il nuovo modulo fotografico.

Apple, avrebbe intenzione di utilizzare una così detta “fotocamera pieghevole”, anche nota come periscopica in quanto in grado di rifrangere la luce in modo simile ad un periscopio. Questo approccio garantisce uno zoom ottico più preciso rispetto alle fotocamera con teleobiettivo convenzionale, senza però occupare troppo spazio aggiuntivo. Di conseguenza, gli ingegneri della società americana potrebbero offrire con iPhone 13 uno zoom con portata più ampia senza che le lenti sporgano troppo.

Una funzionalità simile è presente sul Samsung Galaxy Note 20 Ultra, che offre uno zoom ottico 5x e digitale a 50x, e non è escluso che Apple possa avvalersi proprio dell’aiuto di Samsung , che possiede i brevetti chiave della tecnologia. Il rapporto però prosegue bollando come “improbabile” una collaborazione di questo tipo. Samsung, infatti, avrebbe tutto l’interesse del caso a tenere i propri smartphone differenziati rispetto a quelli del principale concorrente.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, anche iPhone 13 potrebbe arrivare in quattro varianti.