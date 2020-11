iPhone 13, in arrivo quattro modelli: Apple potenzierà fotocamera e batteria?

iPhone 12 è nei negozi da qualche giorno, ma ovviamente Apple sta già guardando al futuro, agli iPhone 13 che come da protocollo vedranno la luce il prossimo autunno. Secondo alcuni recenti rapporti, anche la lineup iPhone 13 sarà composta da quattro modelli.

La fonte di tale rumor è la catena di fornitura di VCM, che avrebbe già negoziato le commesse con Apple anche per le componenti per i modello che arriveranno nei negozi nel 2021 e 2022. Per tale ragione, tutto lascia intuire che anche l’anno prossimo vedremo iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max.

Altri rumor, emersi anche nelle scorse ore, provengono dall’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui Apple utilizzerà per la prima volta la tecnologia soft battery board, che permetterà agli ingegneri di risparmiare spazio all’interno dello smartphone ed al contempo porterà ad una riduzione dei costi di assemblaggio.

Il focus principale della serie dovrebbe essere ancora una volta il comparto fotografico: è altamente probabile che la fotocamera grandangolare del Pro e Pro Max verrà aggiornata e sarà sostituita con una lente ultra grandangolare con f/1.8, 6P ed autofocus.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto appunto provengono da fonti non ufficiali. Un’altra incognita è rappresentata dalla possibile data di presentazione: Apple tornerà al keynote di Settembre o manterrà la tabella di marcia del 2020?