iPhone 13 in arrivo con schermi a 120Hz, ma non su tutti i modelli

Con gli iPhone 12, Apple ha deciso di non includere gli schermi a 120Hz, in quanto ha preferito soffermarsi sul supporto 5G. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal quotidiano coreano Elec, però, l'anno prossimo con iPhone 13 la situazione potrebbe cambiare.

A quanto pare, infatti, due dei quattro iPhone 13 che Apple dovrebbe lanciare a Settembre 2021, includeranno degli schermi LTPO a bassa temperatura, che garantiranno il supporto ad un refresh rate di 120Hz. E' probabile che tale novità si limiti solo ai modelli Pro, mentre le varianti lisce resteranno con gli schermi che abbiamo visto su iPhone 12 e 12 Mini.

L'assenza degli schermi a 120Hz su iPhone 12 Pro è stata oggetto di varie discussioni sulle community specializzate ed i social network. Di recente però è emerso che Apple ha deciso di non utilizzarli in quanto si è trovata di fronte ad un bivio ed ha dovuto scegliere tra refresh rate e 5G. Come abbiamo avuto modo di vedere, alla fine ha scelto quest'ultima strada in quanto evidentemente ritenuta maggiormente importante per l'esperienza utente.

Altre voci invece riferiscono anche che Apple potrebbe non aver introdotto gli schermi a 120Hz nei propri iPhone 12 per ragioni legate al consumo di batteria. Staremo a vedere cosa accadrà l'anno prossimo.