iPhone 13 avrà un notch più piccolo e un modulo fotocamera più grande?

Si continua a parlare della prossima gamma di smartphone ammiraglia iPhone 13 offerta da Apple: dopo la presunta conferma della dotazione di display LTPO OLED a 120Hz da parte di Samsung Display, ora si vociferano ulteriori novità per quanto riguarda il notch e la grandezza dei sensori del comparto fotocamera posteriore nei modelli Pro.

A diffondere online questi rumor è stato il sito taiwanese DigiTimes, ripreso anche da Macrumors, secondo cui “Il sistema Face ID degli iPhone di prossima generazione vedrà alcune modifiche al design: il notch nella parte superiore dello schermo verrà ridotto e l’obiettivo grandangolare aggiornato da 5P a 6P. Il nuovo design integrerà Rx, Tx e flood illuminator nello stesso modulo, simile quello di uno scanner LiDAR nel modulo della fotocamera posteriore”.

Non è però la prima volta che sentiamo parlare di un notch più piccolo: sia il sito giapponese Mac Otakara che il rinomato tipster Ice Universe hanno ripreso questo rumor, citando fonti all'interno della catena di fornitura cinese che dicono la stessa cosa.

Il modulo fotocamera Face ID sarà probabilmente fornito da Foxconn e LG Innotek, il sensore frontale sarà fornito da O-Film, mentre iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max dovrebbero giungere sul mercato figurando un sensore CMOS più grande per migliorare la risoluzione delle immagini scattate, assieme a sensori prodotti da Sony. Sebbene DigiTimes da tempo continui a fornire dettagli e rumor interessanti sui dispositivi in arrivo sul mercato, il consiglio è quello di trattare queste informazioni cum grano salis.

Altre indiscrezioni danno per possibile un cambio di nome per iPhone 13, il quale potrebbe chiamarsi iPhone 12S e avere in dotazione anche il Touch ID assente dall’ultima serie top di gamma iPhone 12.