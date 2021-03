iPhone 13 avrà il notch più piccolo: in rete le prime immagini dei pannelli

MacRumors ha ottenuto da iRepar una presunta foto dei pannelli anteriori in vetro per i prossimi iPhone 13 di Apple, che con ogni probabilità il colosso di Cupertino presenterà in autunno. Lo scatto, di cui non possiamo ovviamente garantire l'autenticità, ha fornito alcune indicazioni sugli schermi degli smartphone.

A quanto pare infatti Apple potrebbe confermare le dimensioni di 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici della linea iPhone 12. A cambiare però è il tanto criticato e discusso notch, che sembra essere più piccolo con l'altoparlante dell'auricolare che è stato spostato snella cornice superiore. Di questa modifica si discuteva già lo scorso anno poco prima del lancio di iPhone 12, ma come abbiamo potuto ben vedere non si è concretizzata ed Apple alla fine ha deciso di confermare il design del notch.

Ovviamente un notch più piccolo potrebbe confermare quanto riportato dall'affidabile analista Ming-Chi Kuo qualche settimana fa, quando ha parlato di un miglioramento delle componenti del FaceID che permetterà ad Apple di ridurre le dimensioni della "tacca".

Apple non ha minimamente modificato il design del notch dall'iPhone X. Nel 2022, sempre secondo Kuo, potrebbe però essere eliminato definitivamente per integrare la fotocamera frontale in un foro come quello presente sugli smartphone Samsung.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, iPhone 13 potrebbe anche includere un display a 120Hz a marchio Samsung, e potrebbe includere sia Face ID che Touch ID.