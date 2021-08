iPhone 13 si avvicina: analisti sicuri, presentazione a settembre e batterie più capienti

Continuano ad apparire online sempre più analisi di mercato riguardanti iPhone 13: dopo avere visto come il 44% degli utenti iPhone intende passare ad iPhone 13, altri ricercatori hanno indicato come la gamma di smartphone d’ultima generazione marchiata Mela giungerà il prossimo settembre con batterie più capienti.

A ribadire questi dettagli, in realtà già noti ai tipster del settore e agli appassionati del mondo Apple, è stata la società di ricerca taiwanese TrendForce che, con un post pubblicato sul suo blog ufficiale, ha spiegato come i modelli di iPhone 13 verranno presentati nel mese di settembre evitando dunque i ritardi visti nel 2020 nel caso di iPhone 12, causati in tal caso dalla pandemia in corso. Sebbene la crisi dei chip sia ancora in atto, per TrendForce il colosso di Cupertino sarebbe pronto al lancio del suo smartphone ammiraglia.

Tra le altre aspettative dei ricercatori rientrano anche un chip 5nm+ più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico chiamato presumibilmente A15 Bionic. Di tale chip abbiamo già parlato a metà luglio, vedendo dettagli tecnici relativamente alla dotazione di 6 core di cui 4 ad alta efficienza energetica e 2 ad alte prestazioni, migliorati grazie al nodo N5P.

Infine, caratteristica importante sarà la capienza maggiore delle batterie: anche di questo si era già parlato in passato, vedendo come iPhone 13 e 13 Pro avranno una cella da 3095 mAh, mentre iPhone 13 Pro Max dovrebbe raggiungere i 4352 mAh. Continuiamo a consigliare, però, di prendere questi rumor con le pinze.

Sempre a proposito di Apple, da ieri è disponibile la nuova beta pubblica di iOS 15 e iPadOS 15.