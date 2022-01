iPhone 13: un bug software rende lo schermo rosa, Apple consiglia un fix

Dopo aver confermato che iPhone 13 non ha la cancellazione del rumore nelle chiamate, Apple si è confrontata nelle ultime ore con un altro problema legato al suo smartphone più recente. Stando a quanto riportano gli utenti, infatti, lo schermo di alcuni iPhone 13 sarebbe diventato rosa senza che vi fosse un motivo apparente.

Tramite vari post sul forum di Apple, infatti, degli utenti hanno segnalato che lo schermo dei propri iPhone 13 e iPhone 13 Pro è diventato rosa ed il telefono ha iniziato a subire dei crash che fino ad allora non si erano mai verificati. La prima segnalazione a riguardo è stata inoltrata ad Apple già lo scorso ottobre, e la casa di Cupertino ha immediatamente sostituito il telefono difettoso.

Tuttavia, pare che non si trattasse di un caso isolato, ma che, al contrario, diversi utenti abbiano segnalato ad Apple il bug, spingendo l'azienda ad indagare ulteriormente. Oggi, finalmente, la compagnia di Cupertino ha spiegato che si tratta di un problema software, dunque non legato direttamente all'hardware del telefono.

La notizia è stata data in maniera piuttosto inusuale per la compagnia fondata da Steve Jobs, poiché è stata comunicata tramite il profilo Weibo di Apple Cina, una scelta probabilmente dovuta al fatto che molte delle segnalazioni del bug sono arrivate proprio da questo Paese, mentre le versioni "occidentali" di iPhone 13 sembrano essere molto meno soggette al problema.

Apple Cina, comunque, ha spiegato che "Non abbiamo riscontrato problemi hardware nei device colpiti dal problema, che si verifica quando il sistema è bloccato". A quanto pare, dunque, si tratterebbe di un problema di sistema che si verifica quando il telefono è bloccato: per questo, Apple Cina ha consigliato agli utenti di effettuare il backup dei propri dati e di installare l'ultimo aggiornamento disponibile sia per iOS che per le app presenti sul telefono, risolvendo così gli eventuali problemi di incompatibilità alla base del bug.

Al momento, comunque, la Release Candidate di iOS 15.3 non fa menzione di un fix, che potrebbe essere essere rilasciato nella versione definitiva dell'aggiornamento del sistema operativo per iPhone. Il portale 9to5Mac, tuttavia, fa notare che la situazione è "piuttosto confusa", poiché il problema è noto fin dal lancio di iPhone 13, benché limitato a pochi device, ma Apple non ha ancora rilasciato un fix ufficiale.

Infine, pare che la sostituzione degli iPhone 13 "difettosi" sia stata bloccata dopo la scoperta dell'origine software del problema, lasciando agli utenti il compito di risolvere da sé il bug utilizzando le guide di Cupertino. Intanto, invece, Apple ha risolto un grave bug di Safari che permetteva ai siti web di "spiare" i dati privati degli utenti.