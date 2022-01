iPhone 13, nuovo calo di prezzo su Amazon: raggiunto il minimo storico

Anche Amazon è protagonista degli sconti d'elettronica in giornata odierna. Dopo aver riportato il nuovo volantino di Euronics, infatti, ci spostiamo sull'e-commerce di Jeff Bezos che in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su iPhone 13, che raggiunge il minimo storico.

Nella fattispecie, la variante con 512 gigabyte di memoria, nella colorazione galassia, è disponibile a 1.043 Euro: il risparmio è di 246 Euro rispetto al prezzo di listino di 1.289 Euro, ma non è tutto perchè grazie a questo sconto l'iPhone 13 512GB raggiunge il minimo storico sulla piattaforma online, che permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 208,60 Euro ad interessi zero e spese extra zero.

La disponibilità è garantita solo per sette unità, ma ne sono in arrivo ulteriori e la consegna senza costi aggiuntivi è prevista per mercoledì 26 Gennaio 2022 per i clienti Prime che effettuano l'ordine nelle prossime ore.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Attraverso la scheda prodotto è possibile anche aggiungere accessori extra come le AirPods, l'alimentatore MagSafe, la custodia MagSafe ed il MagSafe Battery Pack. Le altre colorazioni hanno invece prezzi più alto rispetto a questa galassia.