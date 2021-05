iPhone 13, come sarà il top di gamma Apple? Noto YouTuber risponde

In seguito alle indiscrezioni relative alla frequenza di aggiornamento dello schermo, torniamo a trattare su queste pagine le novità legate alla prossima gamma di smartphone iPhone 13. Infatti, un noto YouTuber ha pubblicato un video "Early Look" relativo ad iPhone 13 Pro Max.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e iDownloadBlog, in un video del canale YouTube Unbox Therapy, che dispone di circa 17,9 milioni di iscritti, oggi 4 maggio 2021 è comparso un dummy del succitato smartphone. Per chi non lo sapesse, si tratta di un dispositivo non funzionante, pensato solamente per mostrare il design del modello. Solitamente i dummy sono basati, ad esempio, su informazioni provenienti da produttori di cover e simili. In questo caso, sembra esserci lo zampino del noto leaker Ben Geskin.

Insomma, non c'è nulla di ufficiale, ma le informazioni si basano su rumor provenienti da fonti che in genere vengono reputate attendibili. In ogni caso, entrando nel dettaglio delle principali novità che si fanno notare relativamente al dummy finito nelle mani di Unbox Therapy, sembra che Apple abbia deciso di puntare su un notch di dimensioni più contenute, posizionando la capsula auricolare nella parte alta del dispositivo.

In questo caso, il video, che potete vedere mediante il player presente in apertura, descrive la situazione meglio di mille parole. iPhone 13 Pro Max sarà proprio così? Staremo a vedere.