iPhone 13 e decoder per il digitale terrestre DVB-T2 in super sconto su Amazon

Giornata ricca di sconti, quella di oggi su Amazon. Dopo aver parlato del nuovo volantino Mediaworld di Marzo 2022, ci spostiamo sul sito web di Jeff Bezos per segnalare due offerte molto interessanti: protagonisti sono iPhone 13 ed un decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Di seguito, nello specifico, le promozioni:

Apple iPhone 13 (256 GB) - Mezzanotte: 897 Euro (1059 EUro)

- Mezzanotte: 897 Euro (1059 EUro) Decoder DVB-T2 HD 1080p SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA Digitale terrestre Nuova Generazione HDMI HEVC Main 10 Bit H265 riceve TUTTI i canali gratuiti DOLBY-DIGITAL+ (GX1 (Senza Tasti sul display)): 23,90 Euro (29,99 Euro)

Sull'iPhone 13 Amazon propone anche il pagamento in dodici mensilità da 74,75 Euro al mese, con consegna garantita già per lunedì prossimo. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in questo caso consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Per quanto riguarda il decoder DVB-T2, invece, la spedizione è sempre gratuita ma la consegna è garantita tra il 14 ed il 15 Marzo 2022. Le motivazioni sono legate al fatto che la spedizione e vendita è effettuata da un negozio di terze parti, ma ovviamente beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, incluse le condizioni di reso. E' possibile anche aggiungere la garanzia aggiuntiva per due o tre anni.