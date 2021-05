iPhone 13 con display a 120Hz grazie a Samsung, ma solo sui modelli Pro?

Già in passato si era parlato della possibile presenza dei display a 120Hz in iPhone 13. Quest'oggi arrivano nuove conferme direttamente da alcuni fornitori in Corea del Sud, secondo cui Apple si sarebbe affidata ai pannelli di Samsung Display.

Il sempre informato ed affidabile sito The Elec infatti riferisce che Samsung Display fornirà ad Apple i pannelli OLED LTPO per la prossima generazione di smartphone. L'uso della tecnologia LTPO è obbligata per abilitare la frequenza di aggiornamento di 120Hz senza sacrificare la durata della batteria. Non è chiaro il volume esatto della fornitura, ma non è da escludere che si tratti di un ordine limitato esclusivamente agli iPhone 13 Pro e Pro Max.

Apple infatti potrebbe scegliere di includere gli schermi in questione esclusivamente sui modelli di fascia alta, per differenziarli ulteriormente da quelli base e spingere gli acquisti.

Tra le altre novità che dovrebbero debuttare su iPhone 13 si parla di un notch più piccolo grazie alla riprogettazione dei componenti presenti al suo interno. Si prevede però anche un supporto più ampio per il 5G mmWave in più paesi.

Qualche settimana fa, intanto, sono emerse alcune nuove immagini di iPhone 13 che hanno messo in evidenza quelle che dovrebbero essere le nuove fotocamere della gamma, per cui è previsto un incremento delle dimensioni.