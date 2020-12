iPhone 13 potrebbe disporre di una novità importante molto richiesta

iPhone 12 è arrivato recentemente sul mercato, ma gli appassionati hanno già puntato gli occhi sulla prossima gamma di smartphone di Apple, ovvero iPhone 13. Infatti, negli ultimi giorni sono emersi rumor che delineano delle possibili scelte niente male da parte di Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Digitimes, l'azienda di Tim Cook starebbe pensando di adottare una novità interessante per quel che concerne la sua prossima gamma di smartphone in uscita nel 2021. Più precisamente, l'obiettivo sarebbe quello di ridurre le dimensioni del notch.

Si tratta di una novità molto richiesta dagli utenti, dato che non sono in pochi coloro che ritengono le dimensioni del notch degli attuali iPhone 12 un po' troppo elevate, anche in virtù di quanto visto nel mondo Android nel corso dell'ultimo periodo. Oltre a questo, si vocifera che la società di Cupertino voglia puntare in modo più deciso alla tecnologia D-ToF con l'aiuto della statunitense II-VI. I miglioramenti e la maggiore diffusione da questo punto di vista potrebbero potenzialmente comportare novità anche per altri brand, tanto che si vocifera che i produttori Android potrebbero decidere di seguire Apple in tal senso.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente sono emersi anche altri rumor interessanti che descrivono una Apple pronta a introdurre il supporto al Wi-Fi 6E. Vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di voci di corridoio. I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.