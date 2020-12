iPhone 13 dovrebbe arrivare a settembre 2021, senza i ritardi visti nel 2020

iPhone 13 già inizia a farsi sentire tra i tipster e analisti del settore: dopo le ultime indiscrezioni che davano la gamma flagship di Apple in arrivo con quattro modelli dalla batteria e dalle fotocamere migliorate, ora si parla già della possibile data di lancio che, rispetto al 2020, dovrebbe tornare a rispettare le tempistiche classiche.

Come affermato anche dal rinomato analista Ming-Chi Kuo, la produzione di massa dei modelli di iPhone 13 con i nuovi chip A15 tornerà al consueto periodo di rilascio di Apple e non vedrà rinvii come nel caso di quest’anno. A causa del COVID-19, infatti, il colosso di Cupertino ha dovuto posticipare di qualche settimana il lancio della serie iPhone 12, ma ciò non dovrebbe accadere nel 2021. Insomma, la produzione in serie dovrebbe avviarsi all’inizio dell’estate così da permettere alla Mela di presentare la gamma a settembre come consueto.

Ma ci sono anche altri dettagli comunicati da Ming-Chi Kuo: l’analista ha sottolineato che l’iPhone rimane un dispositivo chiesto da moltissimi consumatori, specialmente nel caso del modello iPhone 12 Pro a quanto pare particolarmente gradito rispetto al fratello maggiore iPhone 12 Pro Max e all’iPhone 12 mini che, almeno inizialmente, si pensava potesse fare faville nel mercato smartphone a causa delle sue dimensioni e del prezzo più accessibile. In base a questi dati, ora Kuo si aspetterebbe un possibile cambio ulteriore per quanto riguarda i tipi di modelli, le specifiche e i costi. Trattandosi di indiscrezioni, però, ricordiamo di prenderle sempre con le pinze.

Restando sempre in ambito iPhone 13, non mancano anche rumor provenienti dalla Corea del Sud, in particolare da ETNews: il sito ha infatti sostenuto che Apple sarebbe già in contatto con i fornitori per sviluppare un nuovo modulo fotografico in grado di rifrangere la luce in modo simile a un periscopio.