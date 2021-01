iPhone 13 dovrebbe portare novità interessanti, ma lo spessore potrebbe aumentare

In seguito ad alcuni rumor non esattamente promettenti in termini di comparto fotografico, si torna a vociferare in merito a iPhone 13. Infatti, la gamma di smartphone Apple in uscita nel 2021 dovrebbe presentare alcune novità interessanti. Tuttavia, a quanto pare, lo spessore potrebbe aumentare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac (la fonte originale è Mac Otakara), l'altezza e la larghezza dei dispositivi dovrebbero restare le stesse dell'attuale generazione, ma gli smartphone potrebbero essere più spessi di 0,26 mm. Stando alle fonti, il design della serie iPhone 13 dovrebbe rimanere simile a quello dei dispositivi che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi. In parole povere, non si prevedono stravolgimenti di sorta a livello generale.

Tuttavia, una novità importante in termini di design potrebbe essere costituita da un notch finalmente di dimensioni meno elevate. Si vocifera di questa possibilità ormai da molto tempo, ma nelle ultime ore le fonti stanno puntando in modo ancora più deciso su questa novità. Infatti, l'azienda di Cupertino sarebbe riuscita a ridurre le dimensioni della camera TrueDepth. Si vocifera inoltre di qualche possibile cambiamento a livello di design del modulo fotocamere posteriore, a cui potrebbe essere aggiunto uno strato in vetro.

In ogni caso, è ancora presto per sbilanciarsi in merito alla veridicità dei rumor. Staremo a vedere: per il momento le voci di corridoio sembrano delineare una strada interessante.