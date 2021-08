iPhone 13, Face ID e Touch ID: ecco quale sarà la direzione di Apple

Siamo ormai nell'ultimo mese prima della presentazione ufficiale dell'iPhone 13 e le indiscrezioni continuano a galoppare, a partire dal design sino alle funzionalità aggiuntive. Il racconto di oggi riguarda proprio una di queste, che poteva esserci ma che probabilmente non vedremo.

Dopo aver appreso le ultime indiscrezioni sul Mac Mini, lo stesso Gurman ha svelato alcuni dettagli del processo di sviluppo dell'iPhone 13 che riguardano la possibile implementazione del Touch ID, dunque un sensore biometrico, all'interno dello schermo.

Ormai viene dato per certo che nell'imminente generazione questo non avverrà. Quel che appare ormai sicuro è che il notch verrà ridotto e il Face ID rimarrà presente come sistema di sicurezza. A proposito di queste due tecnologie, Gurman ha affermato che "anche se Apple aveva testato il Touch ID su schermo per i prossimi iPhone di punta, quest'anno non ce la farà. Credo che Apple sia focalizzata sul Face ID per i suoi iPhone di fascia alta e il suo obiettivo a lungo termine è implementare Face ID nel display stesso".

Da questo si evince una possibile volontà di Apple di eliminare il notch una volta per tutte, ma questo processo potrebbe richiedere diverse generazioni. Si tratta di una questione di tempo dunque, ma questa dovrebbe essere la direzione principale del colosso di Cupertino per quanto riguarda le metodologie di sblocco e sicurezza.