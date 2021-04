iPhone 13, foto dettagliate mostrano la riduzione del notch: sarà così?

Dopo aver dato un'occhiata ai render relativi al presunto design di iPhone 13, torniamo a trattare rumor e leak legati allo smartphone. Questa volta ci soffermiamo su un elemento specifico: il notch.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MSPowerUser, nelle ultime ore sono emerse online, "per mano" del leaker DuanRui, delle foto relative a quella che sarebbe la parte anteriore di iPhone 13. Ricordiamo che si vocifera ormai da parecchio tempo in merito a un notch di dimensioni ridotte, ma ora le immagini mostrano per bene la differenza rispetto all'attuale iPhone 12.

Ebbene, sembra che il notch sia stato ridotto del 30% circa in termini di larghezza. Per il momento ovviamente non c'è ancora nulla di ufficiale, dato che si tratta semplicemente di indiscrezioni, ma ormai rumor e leak sembrano andare tutti nella stessa direzione. Per il resto, purtroppo trapela poco altro dalle foto emerse online, ma ricordiamo che giusto qualche giorno fa un altro leak si è concentrato sul retro dello smartphone.

Insomma, nonostante manchi ancora molto all'annuncio di iPhone 13 (iPhone 12 è stato svelato a ottobre 2020), le voci di corridoio stanno iniziando a delineare un quadro interessante per quel che riguarda il prossimo top di gamma di Apple.