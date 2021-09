iPhone 13, niente musica per colpa di un bug: Apple sta lavorando a un fix

Non si fermano le notizie di bug che affliggono i dispositivi Apple: dopo i problemi di memoria generati da iOS 15 sugli smartphone di Cupertino, alcuni utenti lamentano di non poter utilizzare Apple Music su iPhone 13, iPad 9 e iPad Mini 6.

In particolare, il bug di Apple Music si verificherebbe solo sui nuovi device, che alcuni utenti hanno ricevuto in anticipo rispetto al lancio ufficiale. Il problema è legato al primo avvio dei dispositivi, in particolare di quelli su cui viene installato un backup di un iPhone o di un iPad delle scorse generazioni.

I possessori di iPad 9 e iPad Mini 6 che hanno avviato i loro dispositivi tramite backup hanno riscontrato l'impossibilità ad accedere al catalogo di Apple Music, alle impostazioni dell'applicazione e alla sincronizzazione dei brani e dei podcast. Per risolvere il bug, Apple consiglia l'aggiornamento all'ultima versione di iOS 15.

Su iPhone la situazione è leggermente diversa: finora gli utenti che hanno ricevuto lo smartphone sono pochi, poiché il lancio ufficiale è fissato per il 24 settembre e i casi di consegne anticipate sono stati piuttosto rari. Tuttavia, gli utenti che già possiedono un iPhone 13 hanno confermato la presenza di un update di sicurezza post-lancio di iOS 15, che probabilmente servirà a risolvere proprio il bug di Apple Music. Intanto, le prime recensioni di iPhone 13 promuovono a pieni voti lo smartphone, grazie anche ad una batteria estremamente longeva.