iPhone 13 ed iPhone 12 Mini in super sconto su Amazon: ottime occasioni!

Poco dopo aver riportato l'offerta Amazon su Surface Laptop Studio, torniamo a spulciare il listino del colosso di Seattle che quest'oggi offre due promozioni molto interessanti: protagonisti sono gli iPhone 13 ed iPhone 12 Mini, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Di seguito, nello specifico, i dettagli degli sconti:

Apple iPhone 12 mini (128GB) - (PRODUCT) RED: 659 Euro (769 Euro)

- (PRODUCT) RED: 659 Euro (769 Euro) Apple iPhone 13 (256GB) - Azzurro: 887 Euro (1059 Euro)

Amazon ovviamente permette anche di effettuare il pagamento a rate a tasso zero ed interessi zero: se si opta per l'iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, le dodici mensilità sono da 54,92 EUro al mese, e la consegna è garantita per lunedì prossimo se si effettua l'ordine entro le prossime 16 ore.

Per quanto riguarda iPhone 13 da 256 gigabyte, il pagamento in dodici rate è da 73,92 Euro al mese, mentre la consegna senza costi aggiuntivi è prevista per venerdì 20 Maggio 2022 se si effettua il l'ordine entro 2 ore e 21 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Gli sconti sono molto interessanti e beneficiano di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.