iPhone 13 ed iPhone 12 nuovamente in offerta su Amazon nel weekend

Mentre prendono il via i Dyson Days di Unieuro, anche su Amazon continuano gli sconti sui prodotti Apple. Anche in questo weekend, nello specifico, segnaliamo due promozioni molto interessanti su altrettanti modelli di iPhone, che raggiungono in alcuni casi anche il minimo storico.

iPhone 12 da 128 gigabyte viene proposto a 789 Euro, 100 Euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 889 Euro. Amazon permette anche di scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 157,80 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. La consegna però non è garantita a stretto giro di orologio e l'arrivo a casa è previsto tra il 17 Febbraio 2022 ed il 18 Marzo 2022, per i clienti Prime. Gli utenti attraverso la scheda tecnica possono anche aggiungere la protezione AppleCare+ per iPhone 12 al prezzo di 169 Euro, spuntando semplicemente la casella dedicata.

In offerta troviamo anche l'iPhone 13 nella versione con 128 gigabyte di storage, che con scocca PRODUCT (RED) viene proposto ad 825,53 Euro, in calo di 113,47 Euro rispetto ai 939 Euro imposti dal produttore. In questo caso la consegna è più rapida e prevista per giovedì 3 Febbraio 2022, mentre il pagamento in cinque rate mensili è da 165,11 Euro al mese a tasso zero.