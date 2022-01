iPhone 13 ed iPhone 13 Mini ancora in offerta su Amazon: nuovo calo di prezzo

Mentre Trony lancia il nuovo Fuoritutto online, su Amazon continua a calare il prezzo degli iPhone 13 di Apple. Nella fattispecie, sono disponibili a prezzo ridotto due modelli della lineup 2021, che raggiungono il minimo storico.

iPhone 13 in offerta su Amazon

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED: 845,50 Euro (939 Euro)

- (PRODUCT) RED: 845,50 Euro (939 Euro) Apple iPhone 13 mini (256 GB) - Mezzanotte: 872,90 Euro (959 Euro)

In entrambi i casi, si tratta del prezzo più basso raggiunto su Amazon dagli iPhone 13 in questione. Su iPhone 13 da 128 gigabyte è possibile anche scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 169,10 Euro al mese, ma la consegna è prevista tra il 28 Gennaio ed il 1 Febbraio 2022 per i clienti Prime.

Disponibili a prezzo ridotto anche l'iPhone 13 mini da 256 gigabyte, che può essere pagato anche in cinque mensilità da 174,58 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. In questo caso la consegna è garantita entro lunedì 17 Gennaio 2022, quindi non c'è da attendere molto.

Amazon consente anche di aggiungere, direttamente tramite la scheda prodotto, la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 13 Mini, della durata di due anni, al prezzo di 169 Euro. Disponibili anche vari accessori extra come le AirPods e gli alimentatori MagSafe.